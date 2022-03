Vaheta välja minikustuti autos

Oletame, et saime kaitseriivi maha, oleme olnud tublid tulekustuti kontrollijad ja meie seade lõpuks rakendub. Suure ähmiga ja vooliku puudumise tõttu läheb esimene hulk pulbrit tulekoldest mööda. Nüüd me teame, millise survega ja kuidas pulber tulekustutist väljub ning oleme valmis järgmise sortsuga tulekollet tabama … aga teist võimalust ei ole, sest minikustutis sai „laskemoon“ otsa! Vaid ühe suurema sortsu jagu seal pulbrit sees ongi.

Enamik meist lööb aga tulekahju puhkedes verest välja. Me jääme hätta juba kaitseriivi ehk splindi välja tõmbamisega, sest suurest paanikast hoiame me kahvasid tugevasti koos ja surume sellega kaitseriivi kõvasti kinni. Mida tugevamini tõmbame kaitseriivi, seda kõvemini oleme sunnitud kahvadestki hoidma. Me oleme segaduses ega saa aru, miks me ei saa oma tulekustutit kasutada.

Kõik, mis asub autos, on meil kasutamiseks alati kaasas. Kui seal on kehv esmaabipakend, siis just nii kehvade vahenditega saame oma lähedastele abi osutada. Enamgi veel, just nii kehvade vahenditega osutatakse tõenäoliselt meile endile esmaabi. Sama kehtib tulekustuti kohta.

Oleme ühiskonnana tublisti edasi arenenud ja heade peremeestena valmis astuma järgmisi samme ka tuleohutuse tagamisel oma autos, kodus ja suvilas. Esimese sammuna on aeg loobuda minikustutitest autos ja asendada need suuremate ja tõhusamate kvaliteetkustutitega.

Suurima uuendusena paistab silma kollane seadeldis kahvade vahel. Tegemist on E-Z kaitseriiviga, mis muudab tulekustuti kasutamise märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks. See lahendab levinud probleemi, kus kaitseriiv vajutatakse tugevasti kahvade vahele kinni ega jõuta seda enam välja tõmmata (õige oleks tulekustutit hoida alumisest kahvast ehk kandekahvast, aga see ei pruugi hädaolukorras meelde tulla).

Tulekustuti kasutamise õppustel jääb iga kolmas ette hoiatamata inimene kaitseriivi eemaldamisega hätta. Kui õppustel saab inimeste tähelepanu sellele juhtida, siis ohuolukorras on kiire ja sujuv tegutsemine võtmetähtsusega ja iga raisatud sekund võib olla elu hinnaga.

E-Z tehnoloogia nutika disainiga kaitseriivi pole võimalik kahvade vahele kokku vajutada. Selle saab lihtsa liigutusega eemaldada ja kustutama asuda. E-Z kaitseriiv püsib kindlalt paigal ega lase tulekustutil ka iseeneslikult avaneda.

Vooliku olemasolu on tulekustuti puhul oluline. Voolikuga tulekustutid on efektiivsemad, sest tulekolde tabamine on täpsem. Samuti võimaldab voolik kustutamist raskesti ligipääsetavates kohtades, mis on autopõlengute puhul sageli vajalik. TAMREXi Premium tulekustutite voolik on valmistatud EPDMi kummisegust, mis ei pragune aja jooksul. Metallist vooliku keermeosa lisab kestvust veelgi.

TAMREXi Premium pulberkustutid on varustatud lisaks manomeetrile eraldi kontrollventiiliga, millest saab mittestatsionaarse seadmega rõhku mõõta, et kontrollida tulekustuti manomeetri töökorras olekut. Asjatundjate sõnul ei pruugi manomeetri seier alati õigesti näidata. Seetõttu on eraldi kontrollventiil oluline lisavõimalus tulekustuti töökindluse tagamiseks.

Kõne all olevatel tulekustutitel on vastupidavam roostevabast terasest ventiilikomplekt ja kahvad. Lisaks on kahvad märgatavalt pikemad, mis annab hea haarde ja parandab kasutusmugavust.

Tehases on TAMREXi Premium pulberkustutitele tehtud heeliumtest. See tagab parema lekkekindluse kui harilik test õhuga.