FOTOD | Abikäsi Ukrainast pagenud inimestele. Poola ettevõte muutis osa kontorist öömajaks

"Me tegime selle ära. Oleme oma Varssavi kontori muutnud Ukrainast pärit põgenikele koduks. Meil on 30 voodikohta, köök, vannitoad, aed, mängu- ja puhkekoht," kirjutab sotsiaalmeedias Microsofti partner ettevõtte Predica administratsiooni juht Aleksandra Tokarzewska-Staniak.

Ettevõte toob välja, et võimatu tehti võimalikuks kõigest kahe päevaga ning seegi pole lõpp. "Me kogume asju, mida peredele ära anname või piirile viime. Vajadusel korraldame ka ülejäänud korrused ümber korteriteks. Me ei anna alla, me jätkame tegutsemist," kirjutas ta.