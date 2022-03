Käes on uus ajastu ka majanduses

Kõige laialdasem majanduslik mure saab sel aastal olema toormenappusest põhjustatud inflatsioon. Kuigi Venemaa on näiteks gaasitarneid Euroopasse viimase nädala jooksul hoopis suurendanud, ei suuda keegi öelda, kas ja millises mahus need jätkuvad. Isegi kui Venemaa tarneid ei katkesta, võib sõda kahjustada läbi Ukraina kulgevat füüsilist taristut. Uus trend turgudel on soovimatus Venemaa „verist“ toorainet üldse osta. Nii kaupleb Uurali nafta praegu muu päritoluga naftaga võrreldes suure allahindlusega, kuid sellele vaatamata ei leia kaup ostjat. Selle otsene põhjus on vahendajate riskikartlikkus. Ei saa välistada, et aja jooksul kui nafta jõutakse laevadega ostjateni viia, kehtestatakse uued sanktsioonid, mis ei luba kaupa enam edasi müüa. Lisaks on täna tugev poliitiline ja tarbijate poolne surve üldse mitte midagi Venemaalt osta. Et maailm energiat siiski vajab, on Brent’i naftabarreli hind tõusnud 110 dollarini. Euro nõrgenemise tõttu on meie jaoks olnud hinnakasv veel kiirem. Maagaasi hind on samal ajal Hollandi börsil kahekordistunud ja jõudnud samasuguste tippudeni nagu jõulude eel. Lisaks energiale saab sõjal olema ulatuslik mõju ka toiduhindadele. Venemaa ja Ukraina on mõlemad väga olulised teraviljatootjad, mistõttu nisu hind Euroopas on tõusnud pea 50%.