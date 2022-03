Tallinna korteri ruutmeetri hind tõusis veebruaris oluliselt

"Detsember oli kinnisvaraturul väga kuum ja seega pole ime, et jaanuaris nägime ajutist rahunemist. Värske veebruarikuu statistika aga kinnitab meie varasemaid prognoose, et kinnisvaraturu aktiivsus oleks sel aastal vähenenud ka ilma sõjata," kommenteeris Vahter, kuid lisas, et võrreldes eelmise aasta veebruari keskmise ruutmeetri hinnaga saame rääkida tänavu peaaegu viiendiku suurusest tõusust.

Kuigi keskmine hind tõusis, siis veebruaris toimus tehinguid vähem kui aasta tagasi. "Tehingute vähenemise ainukene mõeldav põhjus on see, et müügis pole piisavalt objekte," kommenteeris Vahter ja lisas, et veebruaris müüdi Tallinnas 711 korterit ehk sama palju kui jaanuaris. Aastases võrdluses oli veebruaris tehinguaktiivsus ligi 10 protsenti madalam.