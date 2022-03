Venemaa peatas täna gaasitarned olulise torujuhtme kaudu

Foto: Viktor Dratšev, AFP/Scanpix

Jamal-Euroopa torujuhtme kaudu ei voola tänasest enam gaasi. Venemaa otsustas selle kinni keerata, kirjutavad välismaised meediakanalid. Küsimus on, kas see on vaid ühepäevane meede või on tegemist pikaajalise olukorraga.