Tarmo Tanilas Putini sõja valguses investeerimisest: taas kordub vana ja tuntud muster

Paljude Venemaa aktsiate turuväärtusest on aasta kahe esimese kuuga haihtunud vähemalt 90% ning riik on oma majandusarengus kiiresti paarikümne aasta taguses ajas tagasi. Meenub aasta 1998, kui Venemaa aktsiaturg kukkus Aasia turgudelt alguse saanud valuutatormi toel aastaga veidi enam kui 95%. 2008. aasta majanduskriisi aega jäi Gruusia ründamine Venemaa poolt, mis päädis kohaliku aktsiaturu 80%-se kukkumisega. Seega on Venemaa aktsiaturul suuri kukkumisi olnud ka varem, kuid kunagi ei ole asjad olnud nii mastaapsed kui tänasel päeval.

Taolistel keerulistel aegadel on tavapärane, et meedias on pealkirjad, et kõik müüvad aktsiaid. Teadupärast ei ole aga võimalik aktsiaid müüa, kui samal ajal mitte keegi neid ei osta. Taas kordub vana ja tuntud muster, kus kogenumad ning tugevama närvikavaga investorid turgudel valitsevat hirmu positsioonide suurendamiseks kasutavad. Tunnustan investor Toomast, kes on investoritele soovitanud raskel ajal oma portfelliga läbimõtlemata otsuseid mitte vastu võtma. Meil on selja taga mitu aastat aktsiaturgude suurepäraseid tootluseid ning tänaste geopoliitiliste sündmuste kontekstis ei ole suuremate aktsiaturgude selle aasta 5-15%-ne langus mitte midagi erakordset. Venemaa on külvanud tohutul hulgal paanikat ning pole kahjuks teinud midagi selleks, et maailm saaks rahuneda. Paarist positiivsest uudisest piisaks, et investorite ahnus taas hirmu seljataks. Parim oleks, kui hea uudis teataks sõjalise konflikti lõppemisest, aga kahjuks pole siin lähiajal ilmselt kiiret lahendust tulemas.