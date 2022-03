INTERVJUU | Suurfirma juht ei nõustu ökonomistidega: ees ootavad väga tõsised mõjud Eesti majandusele

Milline on hetkel teie kui ehitussektori ühe suure tegija vaade olukorrale, kus sõda on kestnud peaaegu nädala (rääkisime temaga 2. märtsil - T.S)?

Jagaks oma mõtted kahte kategooriasse. Esiteks inimesed, kes on ilmselgelt lahkunud ehitusobjektidelt. Ukraina päritolu ehitajad on läinud sõdima või oma pereliikmeid ära tooma. See ei ole veel väga ulatusliku mõjuga ja toimub samm-sammult. Ilmselgelt on sel aga oluline mõju nii praegu kui ka tulevikku vaadates.

Teine, mis on väga drastiline, on see, mis on toimunud teatud toormekategooriates ja teatud ehitusmaterjalide hindadega. Täna ei ole võimalik esitada Eestis tellimusi näiteks terasele. Vahendajad ja müüjad ei oma mitte mingisugust arusaama, millal ja millise hinnaga on võimalik tarnida. Lisaks sellele, et oluline osa ehituses kasutatavast materjalist on olnud Venemaa või Ukraina päritolu on mitmed omakorda ka kvoodikaubad. Kvoodid on juba olnud täis enne sõja algust teatud kategooriates. Nüüd siis uus raputus. Venemaaga kaubavahetust piiravad täna sanktsioonid. Me räägime ka isolatsioonimaterjalist, ehitusvillast - kõik see, mis on olnud väga oluline Venemaalt imporditav kaup. Selle tarne on lakanud. See on olnud väga drastiline ja on toimunud üleöö.

See tähendab ka seda, et objektid jäävad seisma, valmimise ajad lükkuvad edasi?