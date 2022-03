Euroopa Liit plaanib erakordseid meetmeid Vene gaasi asendamiseks, võtmerollis Kadri Simson

27-liikmeline Euroopa Liit on valmis mitmeteks erinevateks stsenaariumiteks, mida selline liigutus kaasa võiks tuua. Nii ütles Bloomberg Newsile Simson.

Esimene stsenaarium on, et Kreml annab käsu lõpetada igasugune gaasitarne. Punkt.

"Selline variant tähendab kindlasti, et me peame kasutusele võtma kõik meetmed, mis meil võtta on," ütles ta. "Sellel on tugev mõju nii tarbijatele kui majandusele. Aga, midagi ei ole teha, kui sinu naaberriigis on sõda, siis sa pead ka ise valmis olema erakordseteks aegadeks."

Euroliidu sõltuvus Vene gaasist on umbes 40% ning liit on astumas samme, et seda vähendada. Euroopa Komisjon on võtmas 8. märtsil vastu uue strateegia, mis kätkeb endast energiaturvalisust, gaasihindade tõusu leevendamist ning kiirendab taastuvenergia võimekuse rajamist ja energiaefektiivsuse kasvu.

Euroopa Liit plaanib nimelt kindlustada endale suurema impordimahu USAst, Qatarist, Norrast, Egiptusest, Alžeeriast ja Aserbaidžaanist.

Samal ajal ei ole Venemaa andnud märku, et soovib gaasitarne katkestada ning tegelikult hakkasid mahud peale 24. veebruari hoopis tõusma. Kuid eile keeras Venemaa kraani kinni Jamal-Euroopa torujuhtmel. Kas see on millegi suurema algus?

Kadri Simson ütles Bloombergile, et Venemaale kehtestatud sanktsioonid on "väga võimsad" ja neil on tugev mõju riigi majandusele. Energiasektoris toovad nad näiteks kaasa selle, et riigil on raske arendada nafta puurtorne, mis nende konkurentsivõimet kahandab. Lõppude lõpuks mõjutab see Kremli suurimat rahamasinat.

Euroliit on valmis ka selleks, et katkevad naftavood. Liikmesriikide erakorraliste reservide määr on üle minimaalse piiri, mida liidu seadused ja Rahvusvaheline Energiaagentuur on ette näinud. See peaks meid kaitsma.

Komisjon on juba riikide valitsustele rõhutanud, kui oluline on gaasivaru pärast kütteperioodi lõppu koguma hakata.

"Minu tänane igapäevane mure on see, kuidas me saame aidata Ukrainat. Iganädalaselt pean tegelema sellega, kuidas saada hakkama (Putini - T.S) kättemaksuga. Ja kui aasta lõikes vaadata, siis on peamine see, kuidas me suudaks täita oma varud ning aidata oma kodanikke," ütles Simson. "Kui te küsite, kas me jääme ellu - jah, me jääme."