Lady M Foto: kuvatõmmis/yachtcharterfleet.com

Itaalia politsei on arestinud luksusjahi, mis kuulub Aleksei Mordašovile, rikkaimale mehele Venemaal (ehkki paljud arvavad, et selleks on president Putin - T.S). Sel nädalal pandi Mordašov Putini sõja tõttu Euroopa Liidu poolt nö musta nimekirja.