Mitmed väga tuntud ja kõrgel kohal olnud poliitikud läksid suure raha peale Venemaa firmasid nõustama. Mõned neist said 24. veebruaril aru, et see oli vale otsus. Parajalt on aga ka neid, kelle sõprus Putiniga on sõjaõudustest suurem.