Viis kuud pärast odavketi Lidl sisenemist Läti turule on esimest mõju juba märgata - mitmes olulises toiduainete grupis on hinnad lähenenud Lidli toodete hindadele. Samas on kauplusekett tekitanud etteheiteid mitmete Läti tootjate poolt karmide nõuete ja ostuhindade survestamise pärast, mille tõttu on koostöö paljude tootjatega luhtunud ning kohalikku kaupa on nende poelettidel vähe.

Banaanisõjad ja hiiglaslikud järjekorrad