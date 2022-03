FOTOD | Itaalia näitab teistele teed. Arestitud on juba mitme Vene rikka varad

Itaalia politsei on nimelt arestinud jahte ja villasid kokku 143 miljoni euro eest, loomulikult on see seotud sanktsioneeritute nimekirjaga, mille Euroopa Liit on kinnitanud.

Arestimised leidsid aset Itaalia kõige prestiižsemates kohtades - Sardiina saarel, Como järve ääres ja Toskaanas. Kaks superjahti võeti kinni Põhja-Itaalias.

Politseioperatsioonid olid osaks lääne koordineeritud tegevusest karistamaks rikkaid venelasi, kel on Putini masinavärgis oluline koht. Loodetakse, et sel on mõju ka Putini armee väljumisel Ukrainast.

Endiselt on kõige väärtuslikum juba varem kajastatud Mordašovi jaht "Lady M", mil on väärtust 65 miljonit eurot.

Foto: Andrea Bernardi, AFP/Scanpix

Sanremo sadamas arestiti 50 miljoni eurone ja Gennadi Timtšenkole kuuluv jaht Lena (loo avapildil).

Kuid politsei võttis kontrolli ka Ališer Usmanovi 17 miljonit eurot maksva villa üle, mis asub Sardiina saarel.

Vene riigiduuma liikmelt Oleg Savtšenkolt arestiti 17. sajandi maja Toskaanas asuvas Lucca linnas. Selle väärtus on 3 miljonit eurot (pildil).

Savtšenko häärber. Foto: Giulio Del Fiorentino, EPA/Scanpix

Como järve ääres arestiti mitu krunti, mis kuuluvad telesaate juhile Vladimir Solovjovile. Ta kurtis eelmisel kuul teleekraanil, et on risk, et ta oma Itaalia villad kaotab.

"Aga te ütlesite, et Euroopas on varaga seotud õigused pühad," olla ta öelnud.

Lähematel päevadel on Itaalia võimud minemas järgmiste varade kallale, sest viimasel 20 aastal on Vene oligarhid neid hoogsalt kokku ostnud.

Usbekistanis sündinud Usmanov on Itaalias tuntud kui mees, kes omab Sardiinias mitut krunti ning Itaalia meedia sõnul on Mordašovil samal saarel umbes 66 miljonit eurot maksev häärber.

Sardiinia piirkonna turismikoordinaator Mirko Idili on öelnud, et sanktsioonid ja Vene rikkurite kadumine võib mõjuda halvasti saare majandusele ning panna üle tuhande töökoha löögi alla.