Suurfirma sai ukrainlaste karmi kriitika osaliseks: kas see maitses teile nagu ukrainlaste veri?

Shell andis ka teada, et nende tegevus on teatud riikide valitsuste poolt heaks kiidetud. Nad ei täpsustanud, millised on need valitsused.

"Ma jätkame alternatiivide kasutamist, kui me vähegi saame, aga see ei saa juhtuda üleöö, sest Venemaa on globaalselt väga oluline tegija," ütles Shell laupäevases teates. "Me oleme olnud intensiivsetes läbirääkimistes valitsustega ja jätkame nende juhtnööride täitmist. Me räägime tarnekindlusest."

Shell ostis Uuralitest pärit toornaftat Trafigura Groupilt reedel. Nad said selle kätte suure allahindlusega. See on aga märk, et suured tegijad jätkavad kõigele vaatamata Venemaalt ostmist.

See tehing näitab ka karmi olukorda, kus Euroopa ja maailma energiaga kauplejad täna on. Nad peavad välja mõtlema, kuidas tulla toime olukorras, kus üks turu olulisemaid pakkujaid on mängust välja minemas. Gaas ja nafta ei ole küll otseselt sanktsioonide all, kuid nii mõnigi ettevõte on öelnud, et nemad Venemaalt tulnud naftat ja gaasi enam ei transpordi. Eile selgus, et Suurbritannias oli sekkunud ametiühing, kes ütles sadamatöötajatele, et need Venemaalt tulnud lasti vastu ei võtaks. Laev võib küll sadamasse tulla, kuid teda ei teenindata.

Reedene ost tõi aga kaasa karmi kriitika. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba küsis Twitteris ettevõttelt, kas Venemaa nafta lõhnas teile nagu "ukrainlaste veri"?

Shell andis aga lubaduse, et kogu kasumi, mida nad teenivad Venemaa suunalise äri pealt, annetavad nad humanitaarabi organisatsioonidele.

"Ilma katkematutele naftatarnetele ei saa energiatööstus tagada, et Euroopa inimesteni jõuaksid järgmistel nädalatel vajalikud tooted," ütles Shell. "Kaubad alternatiivsetest kohtadest ei oleks õigeks ajaks kohale jõudnud, et oleksime saanud vältida tooraine puudujääki."

Shell andis sel nädalal teada, et lahkub Sahhalin-2 LNG projektist Venemaal.