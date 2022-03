Kinnisvara Foto: Priit Simson

Pindi Kinnisvara andmed näitavad, et 2022. aasta algusest alates on olnud vaid üks nädal, mil Tallinna järelturu korterite pakkumiste arv on langenud. Viimasel ajal on iga nädal tulnud kümneid kortereid juurde.