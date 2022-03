Et Ukraina hääl kõlaks. Elisa tegi Ukraina telekanalid kättesaadavaks kõigile kaablivõrgu klientidele

Telekanalite tavapärane saateedastus on peatatud ja kanalite sisu on dubleeritud juhuks, kui kumbki kanal peaks eetrist kaduma. 1+1 International on Elisa kaablivõrgus leitav kanalikohalt 103 ja uues Elisa Elamuses kanalikohalt 249. Telekanal Inter+ asub Elisa kaablivõrgus positsioonil 125.

"On selge, et praeguses olukorras peab saama Ukraina hääl veelgi valjemalt kõlada. See on oluline nii info edastamiseks, Eestisse jõudnud Ukraina sõjapõgenikele koduriigiga sideme hoidmiseks kui ka Ukraina meediaettevõtete majanduslikuks toetamiseks," lisas Hiiepuu.