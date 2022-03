Suur vastuseis. Vihased sadamatöötajad üle Euroopa ei soovi "verega koos" olevat Venemaa kaupa vastu võtta

Välismeedia kirjutab, kuidas sadamatöötajad on vihased ning ei ole nõus teenindama laevu, kus peal on Vene kaup - eriti nafta ja gaas. Viimaste puhul sanktsioonid ei kehti.

Niisiis on sadamatöötajad võtmas otsustamist enda kätte. Sekkunud on ametiühingud, kes on selgelt väljendanud, et mitte mingil juhul ei võta sadamatöölised vastu Vene naftat ükskõik, mis lipu all sõidab laev. Nii käituti näiteks ühe Saksa lipu all sõitva tankeriga.

Twitteris avaldas ametiühingu peasekretär Sharon Graham kiitust neile, kes oma selget veendumust väljendavad: "Olen väga uhke töötajate üle, kes võtavad põhimõttelise seisukoha, et hoida Vene nafta meie sadamatest eemal," ütles ta.

Samal ajal saadeti Kenti sadamas kaks Vene kaubalaeva tagasi. Grain LNG sadama töötajad väljendasid oma viha, kui selgus, et neil võib tulla ette seda, et nad peavad võtma vastu gaasi Venemaalt.

"National Gridi töötajad ei taha katsuda midagi, mis on nende laevadega seotud, sest nad mõtlevad tragöödiale, mis leiab aset Ukrainas," ütles Kenti terminali töötajaid esindav ametiühingu esindaja. Üks selline alus nimega "Boris Vilkitski", mil lastiks gaas, pidi pöörduma Montoir-de-Bretagne sadamasse Prantsusmaal, sest britid saatsid nad tagasi.

Hollandis, kus Vene kaubalaevad ei ole hetkel veel keelustatud, on samuti kuulda, et sadamatöötajad on ise Vene laevade osas välja astumas. Samas võivad töötajaid oodata ees probleemid nii laevafirmade kui naftaettevõtete poolt.

Hollandi ametiühingu esindaja ütles meediale, et see nafta on verine, ka gaasil ja kivisüsil on veri. "Me uurime, kuidas me saame boikoteerida, ilma, et me saaks kohtus hiljem karmid karistused."