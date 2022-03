Nafta hind tõusis viimase 13 aasta kõrgeimale tasemele

"Kui USA võib suruda läbi Venemaa naftaimpordi keelu, siis Euroopa seda teha ei saaks. Veelgi murettekitavam on see, et [Venemaa juht Vladimir] Putin võib gaasitarned Euroopasse kinni keerata, lõigates ära mandri energialiini," kommenteeris BBC-le Vandana Hari naftaturgude analüüsifirmast Vanda Insights.