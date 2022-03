Ukraina kriisi üllatav mõju autotööstusele: tarneajad Euroopas võivad lüheneda

„Kuigi Ukrainat ei teata suure autotööstuse keskusena, on seal siiski olulisi autoosade tootmisüksusi, mis on juba konfliktis pihta saanud ning oma tegevuse peatanud. Seisakud mõjutavad otseselt erinevaid autotootjaid üle Euroopa ja on märk sellest, et Venemaa invasiooni mõju Euroopa majandusele võib olla oodatust suurem," sõnas Lepik.

„Sõidukid koosnevad kümnetest tuhandetest erinevatest komponentidest ning üldiselt ei ole autotootjatel osadest suurt laovaru. Vajalikke komponente ja toormaterjale on seni tarnitud üle maailma, ka Venemaalt ja Ukrainast. Koroonapandeemiaga kaasnenud kiibikriis tõi juba süsteemi kitsaskohad esile ning lisandunud sõjaolukord võimendab seda veelgi," arvas Lepik. Ta lisas, et mõjude täpne ulatus selgub alles tulevikus, sest uusi meetmeid agressori ohjeldamiseks võetakse vastu peaaegu igapäevaselt.

„Mitmed autotootjad on teadmata ajaks peatanud uute autode tarned Venemaale ning müük on sisuliselt peatunud ka Ukrainas. Seetõttu ei jää need autod kindlasti lihtsalt lattu seisma, vaid realiseeritakse ära teistel turgudel, kus on täna uutest autodest suur puudus. Sellest tulenevalt võivad osade mudelite tarneajad nii Euroopas kui Eestis hoopis mõnevõrra lüheneda," tõi Lepik välja. Ta lisas, et kuigi tarbijate ebakindlus kasvab, siis ei ole hetkel näha nõudluse vähenemist ning hoopis varasemast enam hinnatakse isikliku auto kasutamise võimalust kui teatud kindluse garantiid sündmuste eskaleerumisel.