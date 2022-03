Kilplaslikud nõuded Euroopast. Eesti vedajaid sunnitakse rohkem kulutama ja saastama

Kaks nädalat tagasi hakkas Euroopas liikuvuspaketi nime all kehtima nõue, et rahvusvahelistel autovedudel kasutatavad sõidukid peavad iga kaheksa nädala tagant naasma koduriiki. Jäänud on veel kuus nädalat, kui vedajad peavad oma autod esimest korda sunniviisiliselt kodu poole suunama, paljud neist ilmselt ilma koormata ja tuhandeid kilomeetreid tühja sõites. Kliimavaenulikkus on üheselt selge. Euroopa Komisjoni enda tellitud mõjuanalüüs näitas, et koduskäimise kohustusega lisanduvate tühisõitude hulk suurendab oluliselt keskkonnajalajälge.

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) peasekretäri Ermo Perolaineni sõnul muudab koduskäimise reegel transpordiressursside jaotuse Euroopa Liidu sees täiesti ebamõistlikuks. „Tekib olukord, kus Euroopa Liidu äärealadel on suur hulk kütust raiskavat ja keskkonda kahjustavat transpordiressurssi üle, samal ajal kui Kesk- ja Lääne-Euroopas on transpordiressursist terav puudus. Tulemuseks on tarneaegade pikenemine, viivitused, hilinemised, tarneraskused,” ennustab ta.