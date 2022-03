NULA inkubaator ootab ühiskonda muutvaid ideid

Oleme CV-Online’i (CV.ee) tiimiga liitunud NULA kampaaniaga, et tuua teieni sotsiaalse ettevõtluse põnevad telgitagused. Igaüks saab ühiskonda muuta juba TÄNA, saates oma idee NULA inkubaatorisse!

Eesti ainus ühiskondlikele algatustele mõeldud inkubaator NULA alustab juba seitsmendat hooaega ja ootab alates 1. märtsist kuni 1. aprillini ideid Eesti elu parandamiseks. Kolmel parimal algatusel, mis läbivad pooleaastase inkubaatori, on võimalik saada idee elluviimiseks kuni 25 000 euro suurune stardikapital Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.

„Kuue aastaga on tänu NULA-le sündinud palju ideid, mis lahendavad päriselus olulisi probleeme. Inkubaatorist on kasvanud välja elujõulised maailmamuutjad, nagu Jututaja, Vaikuseminutid ja Asendusõpetajad. Oleme õnnelikud, et saame stardikapitaliga toetada ettevõtmisi, mis muudavad meie kõigi elukvaliteeti. Just rohujuure tasandilt alguse saanud ettevõtmised on need, mis hoiavad Eesti ühiskonna tugeva ja sidusana,” kommenteeris SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juht Anneli Roosalu.

NULA inkubaatori projektijuhi Agnes Kanguri sõnul on NULA programm üles ehitatud nii, et see sobiks ka neile, kes pole varasemalt ei kodanikualgatuse ega ettevõtlusega kokku puutunud. „Kõige olulisem on uudne idee ja läbimõeldud lahendus. Oskused, kuidas algsest ideest toimiv lahendus kasvatada, tulevad programmis pühendunult osaledes. Aastatega on esitatud ligi 500 ideed, nüüd ootame sinu maailma muutvat ideed!” lisas Kangur.

Poole aasta pikkuse koolitus- ja arendusprogrammi käigus aitab NULA kasvatada algsetest ideedest toimivad lahendused. Inkubaatori fookus on idee testimisel ja arendamisel, lisaks õpitakse teenusedisaini, mõju mõõtmist, kommunikatsiooni ja rahastuse kaasamist. See kõik toimub oma ala tippspetsialistidest koolitajate ja mentorite käe all, eelmisel aastal olid mentorid sellistest tunnustatud ettevõtetest nagu Veriff, Pipedrive ja Playtech.