Gaasi hind lendas börsil lakke: see on hullumeelsus

4. märtsil ehk reedel oli hind veel 169.6 eurot, liikudes pidevalt üles. Esmaspäeval toimus aga kohe hommikul suur hüpe üles. Ehkki Euroopasse tuleb pigem rohkem gaasi, siis turul on selged hirmud, et Venemaa gaasitarned võivad sõja tõttu katkeda.

"Lisaks sellele on jutt ka USA ja tema liitlaste embargost Vene naftale ning arvatakse, et see võib juhtuda ka gaasiga," ütleb üks ekspert.

USA riigisekretär Anthony Blinken teatas eile, et USA on "väga aktiivses arutelus" Euroopa partneritega, et keelustada naftaimport Venemaalt.

Analüütik usub, et gaasi hind tõuseb veelgi, kui selline keeld peaks reaalsuseks saama.

"Seis on hullumeelne. Ma arvan, et see on hirm tarnete peatumise ees," ütles üks gaasiga kaupleja.

Samas Vene gaasi täna Euroopa poole tuleb ja isegi veidi enam kui eelmisel nädalal.

Samal ajal on teada, et Euroopas on ilm minemas külmemaks ning ka tuuleenergiat toodetakse vähe. See kõik teeb olukorra kriitiliseks.

Euroopa gaasivarud olid eelmisel aastal samal ajal 34% peal, aga täna 28% peal.

Venemaa gaas moodustab Euroopa vajadustest keskmiselt 40%, olenevalt ka aastaajast.