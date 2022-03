Euroopa valuutad langevad koos rublaga. Turul on sõja tõttu tunda aina kasvavat närvilisust

Euro kukkus võrreldes Šveitsi frangiga alla pariteedi, mis juhtus esimest korda peale 2015. aasta jaanuarit. See tähendab, et kui enne oli üks euro väärt rohkem kui üks frank, siis nüüd on frank kallim. Investorid hakkavad Venemaa sõjategevuse tõttu Ukrainas tõsisemat muret tundma.

Poola zlott ja Ungari forint kukkusid euroga võrreldes ajalooliselt madalaimale tasemele. Kõik Ida-Euroopa valuutad on võrreldes dollariga kukkunud.

"Ei ole võimalik ratsionaalselt öelda, millal Euroopa valuutad kukkumise lõpetavad, enne kui saame viiteid, mis saab sõjast edasi," ütles üks Tokyos tegutsev analüütik Bloombergile.

Ta lisas, et nende riikide valuutasid, mis on sõjapiirkonnale kõige lähemal, on hakatud müüma kõige enam, sest nendele riikidele mõjuvad ka sanktsioonid, mis Venemaale on peale pandud.

Ei ole Euroopas valuutat, mida sel kuul müüdud ei oleks. Euro on maailmas populaarsuselt teine valuuta ning on sel kuul kukkunud 5%.

Euro kukkus esmaspäeval 0,5% 1,0873 dollari peale peale uudist, et Venemaa naftat võidakse hakata sanktsioneerima. Euro ja frangi suhe oli täna hommikul 0,9971.

Rubla kukkus 11% ning maandus hommikul 137,44 dollari peal.

"Sõda Ukrainas tabab Euroopa majandust kõige kõvemini, sest see on Venemaa naftast sõltuv," ütles uurimisinstituut gaitame.com juht Takuya Kanda. "Euro võib kukkuda 1,06 dollarini."

Ida-Euroopa riikide valitsused on astumas samme, et vältida valuuta massilist müüki. Tšehhi keskpank müüs reedel välisvaluutat, sama tegi Poola vastav asutus. Šveitsi frank on aga muutumas tugevamaks ning ka sellele peaks piire seadma. Šveitsi keskpank on öelnud, et on valmis vajadusel samme astuma.