Ebakindlus toormeturgudel põhjustab tugevat hinnasurvet

Tarbija ostukorv kallines veebruaris aastaga 12%. Energia hinnakasv ulatus 36 protsendini, toiduainete hinnad tõusid 11% ning tarbekaupade ja teenuste hinnad 6,3%. Sõja puhkemine Ukrainas suurendab pingeid toormeturgudel. Eelkõige on see mõjutanud maagaasi ja sellest toodetava elektri hinda.

Ettevõtete tootmist pärsib Vene turu äralangemine, sest halvenevad nii toorainete kättesaadavus kui ka ekspordivõimalused. See võib hindu lühiajaliselt tõsta, kuni leitakse teised tarnijad. Eesti majanduskasvu mõjutab positiivselt see, et maagaasi kallinemisel suureneb põlevkivienergia konkurentsivõime. Viimastel nädalatel on langenud ka CO2 saastekvootide hind.