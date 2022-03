Maitsvad ja kvaliteetsed – unikaalsed Lidli toidubrändid

Väärtuslike ja tervislike kalatoodete kasutamise ning keskkonnasäästliku elustiili edendamiseks leiab meie kauplustest Nautica brändi, mille laias valikus on esindatud kvaliteetne värske, külmutatud ja konserveeritud kala.

Lidli kauplustest leiad parima kvaliteediga vorste ja vorstikesi igale maitsele – värskeid, suitsutatud, keedetud ja grillitud – naudi ja leia oma lemmik! Tooted on enamasti valmistanud meie usaldusväärsete partnerite poolt Saksamaal ja Itaalias, ent ka mujal Euroopas ja muidugi ka Eestis.

Kaubamärgid Dulano ja Pikok rõõmustavad kõiki lihasõpru. Maitsvad lihasuupisted ja tummised vorstid on piknikul koos sõpradega, nädalalõpu hommikusöögil koos perega ning pidulaual alati suurepärane täiendus.

Meie juustuvalik on loodud spetsiaalselt Lidli jaoks kogenud juustumeistrite poolt Prantsusmaal, Itaalias ja Saksamaal. Kõvad, pehmed, laagerdunud või toorjuustud – uue lemmiku leiab Pilose ja Milbona valikust igaüks.

Suur osa Lidli valikust koosneb omamärgitoodetest, mis vastavad meie klientide maitsele, säilitades samal ajal Lidli kõrged kvaliteedistandardid ja tagades soodsad hinnad. Lidli tooted ja kaubamärgid on samad kõikides riikides, kus meie kauplused tegutsevad. Nii saab Eestis kui ka ülejäänud 30 riigis, kus Lidli kauplused asuvad, osta samu kõrgelt hinnatud ja auhindadega pärjatud tooteid. See muudab meie klientide jaoks valiku lihtsamaks ning sedasi saame pakkuda kõigile parimat ostukogemust.

Lidl jälgib tähelepanelikult mereandide päritolu ning tarnib vaid kala ja mereande, millele on omistatud rahvusvahelised MSC ja ASC kvaliteedisertifikaadid. MSC sertifikaat tagab kalavarude kõrge taseme hoidmise ilma ülepüügita, ASC märgis aga tõendab, et tooted pärinevad keskkonda austavatelt ja heade töötingimuste eest hoolitsevatelt tootjatelt. Nende toodete päritolu on läbipaistev ja jälgitav.

Kõik Lidli värsked kalatooted on pakendatud kaitsvasse keskkonda, mis hoiab kala peaaegu sama värskena kui vahetult pärast püüki. Kiirelt ja turvaliselt saab valmistada näiteks inglisepäraselt praetud tursafileed, idamaise köögi eksootilist homaarisalatit või eestlastele tuttavat heeringat kartulitega. Nautica kaubamärk pakub erinevaid eksootilisi mereande, suurepärase kvaliteediga külmutatud ja suitsukala – kõik need on maitsvad, toitvad ja tervislikud.

Kiireks vahepalaks ja energia saamiseks – Alesto pähklid ja kuivatatud puuviljad

Tervisliku toitumise osaks olevad Alesto pähklid ja kuivatatud puuviljad aitavad igapäevases kiirustamises energiat taastada. Naudi laia valikut Alesto pähkleid ja kuivatatud puuviljatooteid, mis annavad sulle vajaliku annuse energiat ja vitamiine!

Alesto pähklite ja kuivatatud puuviljade segud on valmistatud ülima hoolega, et valida ainult kõrgeima kvaliteediga tooteid, mis vastavad meie klientide soovidele. Vähetuntud valikud, nagu pähklite ja kuivatatud oliivide segu, meelitavad julgemaid kodukokkasid, samas kui Alesto soolamata pistaatsiapähklid ja makadaamiapähklid on tõeliste gurmaanide seas hinnatud.

Jäätis A la Italia – Gelatelli ja Bon Gelati