Prantsusmaa energiahiius töötav Annika Chapon-Tamm: ka arendajate ning investorite ülesanne on kohalikke kogukondi projektidesse kaasata

TotalEnergies on maailma üks suuremaid energeetikaettevõtted ja kui keeruliselt või lihtsalt TotalEnergies-l läheb nii rohepöörde kui energeetikakriisi valguses plaanidest kinni hoidmine?

TotalEnergies (TTE) on pannud endale konkreetse eesmärgi ja ambitsiooni olla aastaks 2050 Net Zero. Üheks osaks sellest on olla üks juhtivamaid taastuvenergia arendajaid maailmas ning sellest tulenevalt oleme tugevalt keskendunud taastuvenergia portfelli arendamisele ning suur rõhk on elektritootmisel üldiselt. See on ka üks põhjuseid, miks eelmise aasta mais viisime läbi nimemuutuse: et panna üha suurem fookus ning investeeringute maht just elektri tootmisele ning Totalist sai TotalEnergies.

2021. aasta lõpuks oli kogu TTE paigaldatud taastuvenergia koguvõimsus 10GW, mis sisaldab endas nii päikese-kui ka tuulenergiaprojekte. Kõik need projektid on arendatud ja üles ehitatud umbes viimase 4 aasta jooksul. Meie taastuvenergiadivision töötab iga päev intensiivselt, et jõuda järgmiste eesmärkideni: 35GW paigaldatud koguvõimsus aastaks 2025 ning 100GW aastaks 2030.

Võttes arvesse Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud eesmärki - Fit-for-55 - , siis töö ei saa otsa. On selge, et selleks, et jõuda antud eesmärkide täitmiseni ehk vähendada ELi kasvuhoonegaase 55% ning taastuvenergia osakaalu tõusu eelmise 32% asemel 40%-le, on vaja suurendada taastuvenergia investeeringute mahtu. See tähendab seda, et EL peaks paigaldama igal aastal 30GW tuulenergiaprojekte aastani 2030. Praeguse seisuga on eeldatav kasv aastani 2025 ainult 15GW.