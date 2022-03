Foto: DADO RUVIC, Reuters/Scanpix

Euroopa Komisjonis on küpsemas plaan, mida tutvustatakse lähemalt juba homme, 8. märtsil ja mille sisuks on Vene gaasist sõltuvuse oluline vähendamine. Plaan on kahe anonüümseks jääda soovinud inimese sõnul ambitsioonikas.