Venemaa ähvardus: võime gaasi teile kinni keerata, aga sellest ei võidaks keegi

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak sõnas eile ajakirjanikele, et nendeni on jõudnud alusetud süüdistused Euroopa enegriakriisi kohta, mistõttu on Venemaal täielik õigus tänu Nord Stream 2 keelustamisele võtta vastu "peegelotsus" ja kehtestada embargo gaasivoolule Nord Stream 1.