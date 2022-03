Soomlaste šokihoiatus: Ukraina sõja tõttu tõuseb taas elektri hind järsult lakke

Energiateenuseid pakkuva ettevõte Väre tegevjuht Juha Keski-Karhu ütleb, et tänane olukord on erakordne. Ta sõnas, et hinnatõusu mõju majapidamise või ettevõtte rahakotile sõltub mõistetavalt elektrilepingust. Kui tegemist on tunnipõhise hinnakujundusega ehk börsihinnaga, on mõju kohene.