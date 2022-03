Kodutehnika edasimüüja: turgu ei kontrolli enam suured brändid

Olenevalt tootest, olgu selle bränd juba turul kanda kinnitanud suurtegija või veel seni tundmatu ettevõte, tuleb Zaitsevi sõnul müüa vaid selliseid tooteid, mille üle ollakse müüjana uhke ja mida tarbijana ka ise kasutatakse. „Kõige suurem väljakutse on leida kvaliteetseid kaupu, millel on madalad hulgihinnad. Võtmetähtis on siin hea suhtlemisoskus ja kontaktide rohkus," rääkis edasimüüja.

Ta jätkas, et müüa peab küsima ja kuulda võtma kliendi tagasisidet ning loobuma järk-järgult toodetest, mida edu ei saada. „Oluline on mõista, milliseid kaubakategooriaid siin-seal nõutakse. Analüüsida tuleb turgu ja trende kogu maailmas - võidavad need, kes oskavad ennustada uute toodete edu konkreetsel ajahetkel teatud riigis ja tarbijate grupis," rääkis brändi ja tooteedust Zaitsev.