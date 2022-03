Hodorkovski CNN-le antud intervjuus Putini kritiseermisega tagasi ei hoidnud. FOTO: Kuvatõmmis

Putini kriitik ja endine oligarh Mihhail Hodorkovski lausus, et tema veendumused Putini režiimi püsimisest on nädalaga muutunud. Hodorkovski sõnas, et Putin on tema isiklik vaenlane.