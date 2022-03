Venemaad hakatakse taskusse panema. Hiina soovib osta osalusi Venemaa suurfirmades

Hiina valitsus on läbirääkimisi pidamas riigifirmadega nagu China National Petroleum Corp, China Petrochemical Corp., Aluminium Corp. of China ja China Minmetals Corp., et need vaataks potentsiaalseid investeeringuid Venemaal.

See oleks suurepärane ka Hiina impordile, sest riik on keskendunud energia- ja toidu varustuskindlusele. See ei oleks toetus Vene invasioonile Ukrainas. Pigem võib siin näha võimalust, mida Hiina riik ja ettevõtted haistavad. Osalusi võib saada päris odavalt.

Arutelud on algfaasis ning ei pruugi jõuda tehinguteni, ütlesid inimesed, kes palusid anonüümsust. Käivad aga ka arutelud Vene ja Hiina energiaettevõtete vahel.

Hiina reageerib sellele, et Putini sõda Ukrainas on viinud lakke energia-, metallide ja toiduhinnad. Hiina valitsus on niisiis kindlustamas seda, et neil kaupa jätkuks.

Riik on samal ajal lubanud jätkata normaalsete kaubandussuhetega Venemaaga, ajal, mil Euroopa ja USA ettevõtted sealt massiliselt lahkuvad. Kohati lahkuvad suurfirmad miljarditesse ulatuvate investeeringute juurest lihtsalt minema või müüvad need võileivahinna eest.

Hiina välisminister Wang Yi ütles sel nädalal, et Hiina-Venemaa suhted on jätkuvalt "kaljukindlad" ehkki nad avaldasid ka muret sõjas hukkuvate tsiviilisikute osas. Nad kutsusid üles ka rahuläbirääkimistele, et sõda lõpetada.

Hiinal on juba täna Venemaal energeetika investeeringuid. CNPC-l on 20-protsendiline osalus YAMALi LNG projektis ja 10-protsendiline osalus Arctic 2 LNG projektis. Cnooc omab samuti 10% Arcticust.

Kahe riigi presidendid kirjutasid eelmisel kuul alla mitmetele lepingutele, mis viivad rohkem Vene gaasi ja naftat Hiina suunal, aga ka nisu. Teiste seas sõlmisid lepinguid ka Gazprom ja Rosneft. Hiina ostab naftat ja gaasi Venemaalt 60 miljardi dollari eest aastas.

Aga investeeringutega kaasneb suur risk. Venemaast on saanud peaaegu "investeerimatu" turg. Majandus kukub kolinal kokku. Kadunud on miljardeid dollareid vara. Hiina pangad on juba näidanud üles kõhklusi Venemaa-suunalise äri toetamisel, sest nemadki võivad mingil hetkel sanktsioonide alla sattuda. Dollari poolt domineeritud globaalses majanduses ei saa aga Hiina pangad lubada seda, et neil ei lubata enam dollaritehinguid teha.