KUULA SAADET | Creditcast: kuidas olla kursis oma partneri taustaga?

Tänases keerulises globaalolukorras on väga oluline teada, kes on Sinu ettevõtte partnerid, mida on need ettevõtted ja inimesed varem teinud ning kas neid saab usaldada. Samuti on vaja Ukrainas toimuva valguses olla veendunud, et naaberriigi ettevõtetega on äri ajamine turvaline. Venemaa on ju muutunud maailma enim sanktsioneeritud riigiks. Creditinfo portfelli kuuluvad nii öelda „tunne oma klienti” (know your customer) tooted, mis mõeldud just oma tagala kindlustamiseks.