Euroopa Komisjon esitas kava taskukohasema, turvalisema ja kestlikuma energiavarustuse tagamiseks

Venemaa sissetung Ukrainasse tegi puhtale energiale kiire ülemineku pakilisemaks ja vajalikumaks kui kunagi varem. EL impordib 90% oma tarbitavast gaasist, kusjuures Venemaa arvele langeb sellest umbes 45%, sõltuvalt liikmesriigist. Venemaalt tuleb ka umbes 25% naftast ja 45% kivisöest.

Komisjoni 2021. aasta oktoobri energiahindade meetmepakett on aidanud kodanikel ja ettevõtjatel viimastel kuudel tulla toime kõrgete energiahindadega. 25 liikmesriiki on kooskõlas meetmepaketiga võtnud meetmeid, millega juba vähendatakse ligikaudu 70 miljoni kodutarbija ning mitme miljoni mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtja energiaarveid.

Komisjon jätkab koostööd naabrite ja partneritega Lääne-Balkani riikides ning energiaühenduses, kes jagavad ELi sõltuvust fossiilkütustest ja keda hinnatõus samuti mõjutab, kuid kel on samal ajal meiega ühesugused pikaajalised kliimaeesmärgid. EL on valmis toetama Ukrainat, Moldovat ja Gruusiat, et tagada neile usaldusväärne ja kestlik energiavarustus. Selge märk sellest on käimasolev töö Ukraina ja Moldova elektrivõrkude erakorraliseks sünkroniseerimiseks Mandri-Euroopa elektrivõrguga.