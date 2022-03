Investori ja ettevõtja Jaak Roosaare sõnul on praegu keeruline hinnata, kas aktsiad on languse tõttu juba odavad või mitte, sest teadmatus on endiselt suur. „Kui tuleb rahatrükk ja inflatsioon, siis on ilmselt odavad, aga kui tuleb majanduslangus ja kasumid kahanevad, siis jälle kallid,” märkis ta.

Tema sõnul on oluline hoida varuks ka kuiva püssirohtu ehk raha juhtudeks, kui langus börsil jätkub. „Eelmiste kriiside ajal olen sageli liiga uljalt ja liiga vara sisse läinud,” nentis ta.