Venemaa võimalik pankrot kriimustab, aga ei haava läänt

Venemaa majanduse allakäiguspiraal tüürib riiki selgelt maksejõuetuse poole. Seda meelt on nii reitinguagentuurid, pangad kui ka Vene võlakirjade kindlustusturg. Aega pole enam palju jäänud. Näiteks prognoosib USA pank Morgan Stanley, et Vene riik võib jääda hätta juba aprilli keskel, meenutades oma langemisega Venezuelat. Reitinguagentuur Fitch hoiatas, et maksejõuetus on möödapääsmatu ja peatne. Tehniliselt võib maksejõuetus saabuda aga juba järgmisel nädalal.

Iseäralikuks teeb olukorra see, et Venemaa rahandus meenutab justkui Schrödingeri kassi: varasid peaks justkui piisavalt olema, aga pole ka, sest välisvaluutad on arestitud ja naftadollareid mõttelise embargo tõttu juurde ei tule. On surnud, aga ei ole ka.