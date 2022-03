ecom2022 | Millega peaksid e-ärid juba täna makselahenduste valguses tegelema ja milleks valmistuma?

Tänases saates on külas EveryPay kaasasutaja Joel Mitt ning SEB pangast kaupmeeste makselahenduste grupi juht Karl Oskar Haak, kes annavad vastuse kõikidele makselahendusi puudutavatele küsimustele. Milline makselahendus on just sinu e-äri jaoks kõige parem? Millised on trendid? Sellest kõigest juba lähemalt. Saadet juhib Lauri Toomsalu.