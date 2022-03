Kinnipeetav kohtutäiturile: kui sa mu võlga ei kustuta, tulen vangist ja sülitan sulle näkku. Mul on lahtine tuberkuloos

Ühe Tallinna „kuldse ringi” valla sotsiaalosakonna juhataja, kes on ka võlanõustaja, tõi näite, et paljud tema kliendid on pealtnäha edukad noored pered, kes võtavad laene endale kindla elustiili võimaldamiseks ning jätmaks muljet edust ja hästi hakkama saamisest.

Pankrotikohtunike sõnul on viimastel aastatel tekkinud juurde just noori, 1990. aastatel sündinud võlgnikke, kelle makseraskustesse sattumise põhjus võib olla ühiskondlik surve varakult edukaks saada. Krediiditooteid, mis aitavad neil „edukat elu” rahastada, juba leiab.

Võlanõustaja meenutas olukorda, kus noor pere oli võtnud oma võimete piirile jääva eluasemelaenu, seejärel veel kiir- ja tarbimislaene kindla elustiili tagamiseks, et mitte olla „naabritest halvemad”. Tagasimaksetega jäädi hätta ja jõuti võlanõustaja juurde, kes intervjuus nendib, et tegelikult oli ka see naaberperekond võlgade tõttu tema klientide hulgas.