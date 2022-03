Tõuseb tegelike kasusaajate andmete kvaliteet

„Läbipaistva ärikeskkonna jaoks on vajalik, et kõigil oleks võimalik teada saada, kes on äriühingute tegelikud omanikud ja kasusaajad. Äsja käivitatud andmekoguga tehtavad muudatused tõstavad info kvaliteeti ning võimaldavad tulevikus tutvuda ka näiteks tegelike kasusaajate ajalooga," ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Tegelik kasusaaja on inimene, kellel on omandi või kontrollimise kaudu tegelik võim juriidilise isiku üle või kelle huvides tehinguid tehakse. Omanik ja tegelik kasusaaja võivad erineda, kui näiteks inimene omab juriidilist isikut läbi teise juriidilise isiku. Seetõttu on rahapesu tõkestamiseks ning läbipaistvuse suurendamiseks oluline tuvastada ka ettevõtete ja mittetulundusühingute tegelikud kasusaajad.

Varasemalt on tegelike kasusaajate andmed koondatud Äriregistrisse ettevõtte registriandmete juurde. Äsja loodud TEKSA on juriidiliselt Äriregistrist eraldiseisev, ent infot kuvatakse jätkuvalt sama teenuse kaudu. Eraldiseisva andmekogu loomine annab aga ka uusi võimalusi.

Edaspidi saab teada anda lahknevustest andmekogusse kantu ning tegelikkuse vahel. Lahknevusteateid peavad esitama näiteks pangad, maaklerid ja hasartmängukorraldajad, kui neile saab oma tegevuse käigus teatavaks, et tegelik kasusaaja on mõni teine isik. Kohustus lahknevusteateid esitada on kõigil kohustatud isikutel rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse mõttes. Nende alusel teeb andmekogusse vastava märke Tartu maakohtu registriosakond.

Uue andmekogu loomisega tekib avalikkusele edaspidi võimalus ka tutvuda tegelike kasusaajate digitaalse arhiiviga, mis võimaldab jälgida tegelike kasusaajate muutumist ajas.