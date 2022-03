Energiasalv pakub kompromissitult puhast ja soodsat energiat

Erinevalt mistahes muust salvestuslahendusest saab Energiasalve lahendust kasutades salvestusmahtu suurendada niipalju kui vaja ilma salvesti tööd häirimata ilma märkimisväärse lisainvesteeringuta. See on asi, mis ühegi senituntud salvestuslahenduse juures võimalik pole.

Energiasalve tööpõhimõte on lihtne: vee potentsiaalset energiat kasutatakse elektrienergiaks muundamiseks vett ülemisest reservuaarist läbi turbiinide alumisse reservuaari lastes ning akut laetakse vett taas alumisest reservuaarist ülemisse pumbates. Energiasalve laetakse siis, kui taastuvenergiat on turul palju, elektrit genereeritakse aga vähese taastuvelektri perioodil. Energiasalve lahendus toob maailmas kõige levinuma ja kõige soodsama salvestuslahenduse piirkondadesse, kus seni vesisalvestite rajamine mäestike ja suurte jõgede puudumise tõttu võimalik polnud.

Energiasalv on 500MW ühikvõimsusega aku, mis annab 12-tunnise nominaalse töötsükli jooksul võrku 6 miljonit kWh varasemalt salvestatud elektrienergiat siis, kui tuul ei puhu või päike ei paista. See on mõnevõrra rohkem kui kõigi Eesti leibkondade keskmine ööpäevane elektritarbimine. Kui aga genereerida näiteks 50MW võimsusega, siis oleks genereerimistsükli pikkuseks isegi 120 tundi ehk 5 ööpäeva.

Energiasalv on kolme Eesti ettevõtte ühisarendus. Sunly on taastuvenergiaettevõte, kelle teadmine elektrisüsteemidest ja nende suundumustest loob kindluse, et Energiasalv on elektriturul oodatud. Alexela on Eesti tööstuskontsern, kelle oskused ehitada ja panna tööle tavapärasest erinevaid rajatisi aitab suurendada Energiasalve poolt genereeritavat lisandväärtust. Vool on Energiasalve projektijuhi Peep Siitami ettevõte, kelle kompetents on erinevate majandussektorite vahel sünergiate ehitamine ning keerulisemate insenerrajatiste rajamine.

Kuidas salvestatud energia aitab elektriarveid vähendada?

Energiasalv genereerib elektrienergiat odavamalt kui mistahes fossiilsete energiakandjate põletamisel põhinevad elektrijaamad. See võimaldab pakkuda Eesti majapidamistele pikaajaliselt tänasest märkimisväärselt soodsamat elektrihinda. Tähelepanuväärne on ka see, et Eesti tarbijate võrgutasud vähenevad Energiasalve tulekuga, kuna elektrivõrgu ülalpidamise kulud jagunevad suurema hulga tarbimise peale – Energiasalv on elektrisüsteemis suur tarbija.

Milline on Energiasalve tegevuse mõju keskkonnale ja maakasutusele ning kas see muudab Eestit rohelisemaks?

Kõige positiivsem Energiasalve keskkonnamõju on see, et ta vähendab vajadust fossiilsete maavarade põletamise järele. Lisaks sellele on Energiasalvel veel kolm märkimisväärset keskkonnaeelist võrreldes näiteks tavapärast hüdrojaamadega. Esiteks, praktiliselt puuduv metaaniheide, mis tavapäraste hüdrojaamade puhul on üleujutatud suurte maa-alade tõttu üsna märkimisväärne. Teiseks, mõju kalastikule praktiliselt puudub. Negatiivne mõju kalastikule on muuseas on peamine põhjus, miks tavapärast hüdrot väga ei soovita. Ning kolmandaks, väiksem materjalikasutus genereeritud MWh kohta. Suur osa ehitusmaterjalist saadakse ehitustegevuse käigus kohapeal ning ehitatav keskkond on ise suuresti ehitusmaterjal, mistõttu pole vaja massiivseid tamme reservuaaride jaoks. Gneisside kasutamine oluliselt madalama kvaliteediga lubjakivi asemel vähendab maavaravajadust tervikuna ning vähendab vajadust Harjumaal uute lubjakivikarjääride avamise järele.

Kuidas mõjutab energia salvestamine Eesti energiajulgeolekut?