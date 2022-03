Eesti vabalevisse lisandub Ukraina uudistekanal

„Uue kanali lisandumine on oluline Eestisse jõudnud põgenikele, kes saavad TV-uudiseid kodumaalt. Neil on nüüd tasuta juurdepääs ukrainakeelsele sisule ka juhul, kui interneti- või kaabeltelevisiooni võimalus elukohas puudub,“ ütles Levira tehnoloogia- ja IT direktor Kristo Kaasan.

Kaasani sõnul on peale Ukraina sõja algust Eesti vabalevis olevate kanalite arv peaaegu kahekordistunud. „Levira on astunud kiireid samme, et tuua vabalevisse uusi kanaleid: enne Україна 24 lisandusid venekeelne Euronews ning inglisekeelne France 24, nii et praeguseks on vabalevis juba seitse TV-kanalit. Jätkame tööd selle nimel, et kanalite valik ka edaspidi suureneks,“ märkis Kaasan.