Venemaa proovib välismaised liisitud lennukid riigistada ja keeldub tagastamisest

Venemaa tohutu maismaa – see ulatub üle 11 ajavööndi – ja sõltuvus lennureisidest tähendab, et välismaiste lennukite saatus on eluliselt tähtis siseriiklik mure, mis ulatub Kremli kõrgeimatele tasanditele, ütles Venemaa vanem asepresident Adam Pilarski.

"Lennundus on riigi suurust silmas pidades kriitiline," ütles Pilarski teisipäeval.

Väljaspool riiki valitseb lennukitesse ja nendega seotud väärtpaberitesse investeerinute suur ebakindlus.

Euroopa Liidu sanktsioonid annavad lennukite liisilepingute ülesütlemiseks aega 28. märtsini. AerCap ja teised on juba öelnud, et lõpetavad Venemaal äritegevuse ja nõuavad lennukite tagastamist. Kuid valitsus on ähvardanud nad riigistada ja käskinud lennufirmadel nad riiki tagasi tuua. Omanikud on osa lennukitest tagasi võtnud, kuid enamik lennukitest on omanike käeulatusest väljas.

Valeri Kudinov, kes juhib Venemaa Föderaalse Lennutranspordiagentuuri lennukõlblikkuse hooldust, selgitas plaani, kuidas riigi lennundussektor pärast sanktsioone jätkab: