E-kaubanduse kuldreeglid aastal 2022

Isikupärastamine muutub positiivse kliendikogemuse pakkumiseks üha olulisemaks. Saatke klientidele tootesoovitusi nende varasema sirvimisajaloo põhjal, pöörduge kõikides turundussuhtlustes nende poole nimepidi ja lisage igale tellimusele tänukiri (boonuspunktid, kui see on käsitsi kirjutatud!). Võite neile isegi sünnipäeva puhul spetsiaalse sooduskoodi saata.

Näidake klientidele, millised teie tooted tegelikult on. Kasutage kvaliteetseid tootefotosid ning lisage juurde detailsed kirjeldused. Kui toote kasutamine on eriti keeruline, võite lisada isegi videojuhendeid.

See on teie kuldne pilet parema kasutuskogemuse loomiseks kõigis oma e-kaubanduse kanalites. Jälgige, kuidas kliendid ostlevad - mida vaadatakse pikemalt, millistelt lehtedelt lahkutakse kiiresti, kus ostukorvist kõige rohkem loobutakse. Selle teabe lausel saate oma nõrku kohti parandada.





Ristmüüge

Nii, klient on teie veebisaidil just kleidi ostukorvi lisanud. Miks mitte soovitada sobivat peapaela? Või on ta ostmas näiteks hoopis patareidega töötav seadet? Nügige klient ka patareid ostukorvi lisama. Mõelge iga oma veebisaidil oleva toote osas, milliseid lisatooteid saaksite sellega koos ristmüüa. Looge ostude ergutamiseks ka tootekomplekte ja „osta üks, saad teise poole hinnaga" pakkumisi.

Tegutsege turvaliselt

Küberkuritegevus valmistab veebiostlejatele suurt muret, nii et olge avatud oma klientide privaatsuspoliitika osas ja kuvage oma SSL-sertifikaadi sümbol selgelt ja nähtavalt.

Pidage meeles mobiile...

On tõenäoline, et suur osa teie klientidest sirvib teie saiti mobiilis, niisiis veenduge, et see oleks optimeeritud väikese ekraani jaoks. Veelgi parem, investeerige spetsiaalsesse mobiilirakendusse. See motiveerib ostlejaid kauem sirvima ja oma ostukorvi rohkem lisama.

...ja kõiki teisi müügikanaleid

Lisaks mobiilseadmetele on veel mitmeid kohti, kus teie ettevõte peaks klientideni jõudmiseks kohal olema - sealhulgas sotsiaalmeedia. Meie mitmekanalilise jaemüügijuhend aitab teil leida õiged kanalid ja näitab, kuidas pakkuda sujuvat kliendikogemust kõigis valdkondades.

Mõelge globaalselt

Klientide leidmine ja neile kauba saatmine üle maailma pole kunagi olnud lihtsam. Lokaliseerige oma veebisait turgude kaupa - muuhulgas tõlkige kogu sisu ja kuvage hinnad kohalikus valuutas. Uurige välja ja integreerige kassasse kindlasti ka riigi populaarseimad makseviisid.

Märkide tasud selgelt ja arusaadavalt

Kellelegi ei meeldi üllatuslikud lisatasud kassas. Tegelikult on „ootamatud saatmiskulud" e-kaubanduse ostukorvist loobumise põhjuseks number üks. Vastumeetmena märkige kogu ostuteekonna jooksul kõik tasud (sealhulgas maksud ja tollilõivud) selgelt ja arusaadavalt.

Ärge paluge registreerimist

Konto registreerimise nõue heidutab ostjaid ostu lõpuleviimisel kõige rohkem. Pakkuge võimalust ost sooritada külalisena.

Pakkuge tasuta (ja kiiret) kohaletoimetamine