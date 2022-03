Sõda ka energiaturul

Teisalt on selge ka see, et energiahinnad ei saa lihtsalt jätkata püstloodis kasvamist. Kuskil eksisteerib tarbijate taluvuslävi, kust edasi hakatakse lihtsalt tarbimist piirama, mis omakorda seab loomuliku lae ka hinnale. Mis puudutab inimeste toimetulekut, siis on usutav, et praeguse hinnataseme püsimisel hakkab aina suurem osa Euroopa valitsustest hinnatõusu tavatarbijate jaoks kompenseerima. Nii võime ilmselt olla üsna kindlad, et Eestis kehtestatud toetusmehhanismid jäävad kehtima ka pärast märtsikuud. Märksa suurem probleem on kõrge energia hind aga ettevõtetele, eriti töötlevas tööstuses, kus valitsuste motivatsioon abikätt ulatada on enamasti väiksem. Ka Eestis on maagaasi peamine tarbija tööstus, kus kulutatakse sellest umbes kolmandik. Röögatult energiaintensiivset tööstust, nagu on näiteks alumiiniumi või väetiste tootmine, esineb Eestis küll vähe. Ent ilmselt paneb praegune energiahind proovile ka siinse puidu- ja metallitööstuse, keda niigi on tabanud Venemaaga kaubandussuhete katkemisest tingitud toormehindade tõus.