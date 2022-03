Kalev Kallemets: Euroopa on aastaid rahastanud Putini sõjamasinat - energiasõltuvus tuleb Venemaast kiiresti lahti ühendada

Õnneks 24. veebruaril Euroopas silmad avanesid ning on mõistetud, millist kurjust oleme Euroopa poolt toitnud ning kõik lootused, et kaubanduse kaudu Venemaa muutub normaalsemaks, olid täpselt need rumalad enesepettused nagu Balti riikide riigijuhid on aastaid hoiatanud. Selge on ka, et Putin ei loovuta võimu, vaid peksab vaeseomaks kõik noored ja vangistab, tapab kõik temale ohtlikud isikud oma pimesi ustava FSB, Rosgvardia ja teiste našistide abil. Paraku näeme, et Lääne ühemõtteline vihkamine on massiivse Vene ajupesuga selles ühiskonnas valdav, seega pole tegu vaid ühe vaimust vaevatu probleemiga, vaid palju sügavama imperialismi-ihaga. See ei pruugi lõppeda Ukrainaga. Samad väljamõeldud argumendid võib iga Vene naabri vastu lendu minna ning kuivõrd Putin tegi täieliku väärarvestuse Ukraina kaitsevõime osas võib ta täiesti reaalselt oletada, et ka väikeriikides Moldova või Baltikumi rahvas kohalikud natsid Vene erioperatsiooni toel rõõmuga võimult kõrvaldab.