Kütusekriis Itaalias: veoautojuhid alates esmaspäevast rooli ei istu

"Teenuste peatamine on muutunud vältimatuks," ütlev Trasportiunito saadetud kirjas peaministrile. Olukorra on põhjustanud kütusekulude plahvatuslik tõus. Liit kutsus valitsust üles aktsiisilangetuseks ning pakkus välja, et diisel ja bensiin tuleks muuta tulumaksuvabaks. Senine valitsuse reaktsioon kiirele hinnatõusule on Liidu sõnul olnud häbiväärselt passiivne.