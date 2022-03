Toiduainetööstus on olnud üks sektoreid, mis Venemaa ja Valgevenega on omanud suhteliselt tihedaid sidemeid. Sinna riikidesse on müüdud kui ka imporditud tootmiseks vajalikku toorainet kui ka toodangut. Kuidas kohanevad kohalikud joogitööstuses tegutsevad ettevõtted?