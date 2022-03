Ehituse ja ühistranspordi riigihangetest on saanud ettevõtetele suure miinusega projektid. Taotletakse lepingute ülevaatamist, et Venemaa sõjalisest agressioonist tekkinud hinnariski tellijaga jagada. Ettevõtjad hoiatavad, et kui lepinguid ümber ei tehta, jõuavad bussiettevõtted kiirelt pankrotiohtu ja ehitusvaldkonnas kaovad töökohad. Hankijad lepinguid muutma ei kiirusta, väites, et seda ei luba teha riigihangete seadus. Rahandusministeerium siiski kinnitab, et riigihanke lepinguid saab muuta.