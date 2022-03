Kasutatud autode buum suurendab lukkseppade defitsiiti

Turgu kuumendab asjaolu, et keerulistel aegadel vajavad inimesed oma elu korraldamiseks autosid rohkem kui tavaoludes. Kasutatud autode import kasvab seetõttu järjepidevalt, mis omakorda annab üha rohkem tööd remonditöökodadele. Alates 100 000 kilomeetri suurusest läbisõidust tõuseb iga auto puhul vajadus remonditööde ja varuosade järele. Suure läbisõiduga autode omanikud loobuvad teenindusest margiesindustes, otsides oma probleemidele lahendust alternatiivsetes töökodadest, kus on soodsam.

Autoomanikke saab keset ärevaid aegu siiski lohutada, sest vaatamata keerulised ajad ja häired rahvusvaheliste tarnetega ei mõjuta varuosade kättesaadavust Eestis. Varuosade tootmine ja logistika on juba ammu korraldatud läbi Euroopa. Kaugemalt pärit kaubad ei mõjuta sortimenti tervikuna kuidagi. Tänaseks on kõik hooajalised kaubad juba lattu saabunud, mis tähendab, et varustamises lünka ei pea kartma.