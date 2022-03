Rain Transport AS tegutseb autoveonduses põhiliselt Eesti turul. Ettevõtte juht Toomas Raud kirjeldas, kuidas transpordisektori olukord on keerukamaks muutunud. „Kulud on läinud poole kõrgemaks. Meil on paljude koostööpartneritega hind seotud kütuse lisatasuga, aga osade puhul nii pole. Praegu Eesti sees veohinnad on suhteliselt õhukesed ja madalad. Teine asi on selles, et kui kütusehind on kallis, siis kütusearved on tunduvalt suuremad. Olukord küllaltki keeruline," rääkis Raud. Kuidas Eesti autoveondusettevõtted lähitulevikus hakkama saavad?