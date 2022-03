Uued tuulepargid. Kaks suurettevõtet alustavad tuuleenergia arendamiseks koostööd

Ettevõtted on tänaseks sobivad piirkonnad kaardistanud ja koostöö põhimõtetes kokku leppinud. Koostöö tulemusena lisandub Utilitase tuuleparkide arendusportfelli enam kui 100 tuulikukohta hinnangulise koguvõimsusega üle 500MW. Arendusprojektid on alles algusjärgus ja tuuleparkide lõplik suurus ja rajamine sõltub koostööst kohalike kogukondade ja omavalitsustega, samuti asjakohaste planeeringute ja mõjuhinnangute läbiviimisest.

Utilitase tuuleenergia ja salvestuse ettevõtte OÜ Utilitas Wind juhatuse liikme Rene Tammisti sõnul on kliima- ja energiakriisile lisandunud julgeolekukriisis ülimalt kriitiline imporditavate fossiilkütuste tarbimise kiire vähendamine. „Kujunenud olukorras saab ühiskondliku kokkuleppe korral tuuleparke võrdlemisi kiiresti püstitada, kuid see eeldaks kõikide osapoolte – nii riigi, omavalitsuste, kogukondade kui ka ettevõtete – head tahet ja toimivat koostööd.“

„Utilitasel on olemas parim võimalik oskusteave ja kogemus tuuleparkide rajamisel. Meil on valmisolek tõhusaks ja kiireks tegutsemiseks. Koostöös Graanul Metsa ja teistegi maaomanikega keskendume sellele, et oleks võimalik algatada asjakohased planeeringumenetlused. Loodame kõikidele osapooltele, et luua võimalikult soodne õhkkond planeeringute edenemisele ning plaanide realiseerimisele,“ lisas Tammist. „Sõlmitud kokkulepe täiendab Utilitase arendusportfelli, uued alad moodustavad ligi poole meie praegusest maismaa tuuleparkide arendustest Eestis.“